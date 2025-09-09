Nella storica Caserma “Brig. M.O.V.M. alla memoria Enrico Zuddas”, sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna, si è tenuta oggi la cerimonia del passaggio di consegne al vertice della Legione. Il Generale di Divisione Stefano Iasson ha ceduto il comando al Generale di Brigata Francesco Rizzo, davanti al Comandante Interregionale Carabinieri Podgora, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli. L'evento, che ha visto la partecipazione delle principali Autorità civili, militari e religiose della Regione, così come delle varie componenti dell’Arma in Sardegna e delle Associazioni Sindacali tra Militari, è stato descritto come semplice ma solenne. Nel suo discorso di commiato, il Generale Iasson ha sottolineato l'importanza dell'addestramento per la crescita professionale e l'efficacia del servizio reso ai cittadini durante i due anni trascorsi alla guida della Legione. Il nuovo Comandante, il Generale di Brigata Francesco Rizzo, è stato descritto come un ufficiale con una vasta esperienza maturata in incarichi di comando e di Stato Maggiore. Nato a Erice nel 1972, ha una formazione accademica diversificata e ha frequentato corsi di alta formazione in materia di sicurezza e cooperazione internazionale. La cerimonia si è conclusa con le parole del Generale Iacobelli, che ha evidenziato l'importanza dell'efficienza dei reparti e della serenità di coloro che vi operano, unitamente al rispetto delle regole e alla condivisione di valori fondamentali per compiere azioni giuste e servire la comunità.