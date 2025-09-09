È stata presentata questa mattina alle ore 9:30 la lista “Insieme per la Provincia di Nuoro”, con primo firmatario il Sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, a sostegno del candidato presidente Giuseppe Ciccolini, attuale Sindaco di Bitti.



La lista nasce da un percorso condiviso tra la gran parte degli amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni comunali, con l’obiettivo di restituire alla Provincia di Nuoro una guida legittimata, coesa e capace di rappresentare le istanze dell’intero territorio, dopo un decennio di commissariamenti e amministrazioni straordinarie.



Una rappresentanza ampia e trasversale.

La composizione della lista vede confermati tutti i nomi già annunciati nelle scorse settimane con il coinvolgimento di figure rappresentative sia della maggioranza che delle opposizioni nei consigli comunali. Oltre ai nomi già resi noti nei giorni scorsi, si aggiungono alla squadra:

• i consiglieri comunali di Nuoro Gabriella Boeddu, Annalisa Canova e Mario Manca;

• Lisetta Bidoni, esponente delle opposizioni nel Consiglio comunale di Nuoro;

A loro si affiancano:

• Gianluigi Farris, Sindaco di Siniscola;

• Sonia Mele, Assessore del Comune di Dorgali;

• Antonio Piras, Sindaco di Oniferi;

• Alessandro Porcu, Vice Sindaco di Borore;

• Franco Solinas, Sindaco di Galtellì;

• Francesco Zedde, Sindaco di Sorgono;



Ciccolini: “Una sfida collettiva per riportare centralità alla Provincia”



"Esprimo grande soddisfazione per le modalità con cui si è composta la lista. – ha dichiarato Giuseppe Ciccolini, candidato alla presidenza della Provincia – Questa lista è infatti il frutto di un lavoro ampio, condiviso, costruito con metodo e serietà. Sin dall’inizio abbiamo scelto un approccio partecipativo, che ha coinvolto amministratori e territori in un percorso chiaro e trasparente. Oggi possiamo dire di aver dato forma a una proposta che rappresenta in modo autentico la pluralità delle comunità dei territori".



Ciccolini ha sottolineato il valore politico di questo passaggio istituzionale: "Dopo oltre dieci anni in cui la Provincia di Nuoro è stata priva di una guida elettiva, queste elezioni rappresentano un primo importante passo verso il ripristino della rappresentanza democratica. Pur con i limiti normativi attuali, che ancora escludono la partecipazione diretta dei cittadini, questo voto sancisce la volontà di tornare a un’amministrazione ordinaria, legittimata e responsabile.»



Il candidato presidente ha rivolto un primo ringraziamento ai candidati che hanno accettato una sfida importante mettendosi a disposizione in un momento storico particolare.



"Un ringraziamento va anche a chi ha sottoscritto la candidatura – ha aggiunto Ciccolini – sono quasi 250 le firme raccolte in decine di comuni della provincia, un segno di fiducia e incoraggiamento verso questa nuova stagione politica che vogliamo costruire insieme".



"Il nostro impegno - conclude Ciccolini - sarà quello di dare voce ai territori, costruire sinergie e rilanciare il ruolo della Provincia come ente di coordinamento e sviluppo".