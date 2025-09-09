Si è barricato in casa assieme ai propri familiari, dove ha causato danni alla struttura usando un escavatore per opporsi al rilascio dell'immobile, mettendo a rischio chiunque fosse presente.

La vicenda durante la mattinata di oggi, martedì 9 settembre, a Cagliari, dove i Carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti in via della Fauna per eseguire uno sfratto emesso dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo di 70 anni, già noto alle autorità.

Dopo aver garantito la sicurezza della zona, l'uomo è stato portato all'ospedale Brotzu per accertamenti medici a causa di una crisi ipertensiva durante l'episodio.

L'esecuzione dello sfratto è stata completata, mentre i Carabinieri stanno ancora conducendo ulteriori indagini.