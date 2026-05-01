Si è aperta con una notizia drammatica la giornata del Primo Maggio, a Cagliari dedicata alla 370^ Festa di Sant’Efisio. Elena Siddi, 55enne di Sarroch, è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre, in abito tradizionale, si stava recando al punto di incontro del gruppo folk per partecipare alla processione.

Inutili i tentativi di rianimazione. La donna era molto conosciuta e impegnata da anni nell’organizzazione della festa di Sant'Efisio nel suo paese.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ore successive.

L’Amministrazione Comunale di Sarroch esprime profondo cordoglio "per la scomparsa di Elena Siddi, membro prezioso del Comitato per i festeggiamenti di Sant’Efisio e Santa Vittoria e dell’Associazione Cavalieri e Carradoris di Sarroch".

“Ci stringiamo fortemente - afferma il sindaco Angelo Dessì - al dolore dei familiari e di quanti hanno voluto bene a Elena. Da anni impegnata nell’organizzazione della Festa di Sant’Efisio a Sarroch, ha rappresentato un punto di riferimento, distinguendosi per la profonda devozione al Santo. Il suo contributo resterà nella memoria di tutta la comunità.”

In segno di rispetto e vicinanza, è proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 1° maggio. Pertanto, i festeggiamenti civili della Festa di Sant’Efisio a Sarroch sono annullati.

Cordoglio anche da parte del Comune di Pula: “L’Amministrazione, i cittadini e le cittadine tutte si uniscono al dolore della famiglia di Elena Siddi e della comunità di Sarroch per l’improvvisa perdita della loro concittadina che, in abiti tradizionali, come ogni anno, si stava recando alla processione per Sant’Efisio. Instancabile anima della festa del santo martire, Elena era un punto di riferimento per tutto il gruppo folk del paese”.

Anche il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ha espresso “il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa della giovane Elena Siddi”, rivolgendo un pensiero alla famiglia, al Comune di Sarroch e all’intera comunità.