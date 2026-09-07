Possibili disagi per chi viaggia in treno. Alcune sigle sindacali autonome, tra cui Cat, Sgb e Cub, hanno proclamato infatti uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, che prenderà il via alle 21:18 di oggi, lunedì 7 settembre, e si concluderà alle 21 di domani, martedì 8 settembre.

Potranno quindi verificarsi cancellazioni e ritardi, con possibili ripercussioni che potrebbero manifestarsi anche prima dell'inizio ufficiale dello sciopero e protrarsi oltre l'orario di conclusione.

Per quanto riguarda il trasporto Regionale, Trenitalia ricorda che, trattandosi di una giornata feriale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti dalla normativa nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 di martedì 8 settembre, e invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e a verificare lo stato del proprio collegamento.

A complicare ulteriormente il quadro è previsto anche un secondo sciopero. La sigla Usb ha infatti proclamato un'ulteriore agitazione per il settore ferroviario nella giornata di domani, 8 settembre, dalle 9 alle 16:59.

Le informazioni sui treni garantiti, sulle eventuali cancellazioni e sui servizi attivi possono essere consultate attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com e i canali social e web del Gruppo Fs.