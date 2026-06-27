Avrebbe rubato 28mila euro dalla parrocchia, principalmente costituiti dalle offerte dei fedeli, così un uomo di 53 anni è stato messo agli arresti domiciliari a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Il furto, come riporta TgCom 24, è avvenuto il 9 ottobre 2025 e l'uomo, già con precedenti legati a furti in abitazioni, è fortemente sospettato come responsabile. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud e dal quotidiano online, l'indagato si sarebbe introdotto nella residenza del sacerdote della parrocchia, dopo aver danneggiato varie strutture.

Una volta all'interno, avrebbe prelevato il denaro custodito nei locali, corrispondente a circa 28mila euro in contanti provenienti dalle donazioni dei fedeli. Le indagini hanno incluso, sempre come informa TgCom 24, anche accertamenti di biologia forense e l'analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona.

L'arrestato è stato successivamente posto agli arresti domiciliari.