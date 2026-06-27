Il caldo estremo continua a flagellare senza sosta l’Europa, con temperature elevate che mettono sotto pressione città e sistemi sanitari.

In Italia la situazione resta critica: fino a domenica 28 giugno 2026 sono 18 le città da bollino rosso per il caldo estremo, con un aumento degli accessi ai pronto soccorso pari al 15%. Le città interessate sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Le autorità continuano a raccomandare prudenza nelle ore più calde e una corretta idratazione, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Nel resto d’Europa la situazione non è meno critica: in Francia, già duramente colpita dall’ondata di afa, si registra anche la morte di un bambino di un anno e mezzo rimasto chiuso in un’auto sotto il sole, mentre cresce la pressione sui pronto soccorso.

L’emergenza climatica sta infatti provocando un aumento degli accessi ospedalieri in diversi Paesi, con strutture sanitarie sempre più sotto stress.