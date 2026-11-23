La morte improvvisa di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, riaccende uno degli interrogativi più pesanti che abbiano caratterizzato gli ultimi 35 anni di storia italiana. Che fine ha fatto l'agenda rossa di Paolo Borsellino?

Il suicidio dell'ex numero uno della Polizia di Stato rende ancora più importante e urgente l'inchiesta portata avanti dalla Procura di Caltanissetta, nell'ambito della quale proprio De Gennaro era indagato per depistaggio. I magistrati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip aveva respinto la richiesta. La Procura aveva quindi presentato appello al Tribunale del Riesame.

L'ufficio inquirente nisseno, diretto dal procuratore Salvatore De Luca, sta provando a scrivere una nuova verità su quanto accadde a Palermo a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta, con le stragi ai danni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, assassinati da Cosa Nostra in un contesto sul quale continuano a pesare interrogativi relativi a possibili complicità esterne all'organizzazione mafiosa. Sono le cosiddette "menti raffinatissime" evocate dallo stesso Falcone, un riferimento che ha alimentato negli anni interrogativi sul ruolo di eventuali apparati deviati dello Stato e dei servizi segreti.

Di quella stagione, la scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino rimane uno dei misteri più terribili da chiarire. Ed è proprio attorno a questo documento che si è sviluppato il nuovo filone investigativo che ha portato nel registro degli indagati anche il nome di uno degli uomini più importanti nella storia recente delle istituzioni italiane.

QUALI ACCUSE PER DE GENNARO?

De Gennaro, in particolare, non è accusato di avere materialmente sottratto l'agenda, ma di una serie di presunti comportamenti finalizzati a ostacolare l'attività degli inquirenti.

Le contestazioni riguardano, da un lato, il presunto tentativo di impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati e, dall'altro, l'occultamento di documentazione cartacea e informatica ritenuta rilevante per le indagini.

Per ricostruire il contesto di queste accuse occorre tornare ai rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, l'ex capo della Squadra mobile di Palermo, figura centrale nella gestione delle prime indagini sulla strage di via D'Amelio.

L'AGENDA ROSSA

Nel febbraio 2006 la Procura di Caltanissetta aprì un'indagine sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Borsellino. Ad attirare l'attenzione degli inquirenti, in particolare, fu una fotografia scattata da un giornalista subito dopo l'attentato di via D'Amelio, che costò la vita a Borsellino e alla sua scorta. Nell'immagine si vedeva l'allora capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli intento ad allontanarsi dal luogo della tragedia con la borsa del giudice, prelevata dall'auto coinvolta nell'esplosione.

Interrogato sulla vicenda, Arcangioli sostenne di avere consegnato la borsa ai magistrati Vittorio Teresi e Giuseppe Ayala, sopraggiunti sul luogo della strage, ma questi negarono la circostanza. Per questo, Arcangioli, nel frattempo promosso al grado di colonnello, venne indagato prima per false dichiarazioni e successivamente per il furto dell'agenda rossa.

Il gip competente respinse la richiesta di rinvio a giudizio per l'ufficiale dell'Arma, avanzando l'ipotesi che Borsellino, al momento dell'esplosione, tenesse l'agenda in mano e non la custodisse nella borsa sparita. A corroborare questa ricostruzione vi sarebbe la testimonianza dell'agente sopravvissuto Antonio Vullo.

Le indagini della Procura nissena hanno trovato nuovo slancio nel 2023, quando vennero iscritte nel registro degli indagati la moglie e la figlia del defunto funzionario di polizia Arnaldo La Barbera, nel 1992 capo della Squadra mobile di Palermo, con l'accusa di ricettazione aggravata dal favoreggiamento a Cosa Nostra. Secondo le dichiarazioni fornite da una persona vicina alla famiglia agli inquirenti, le due donne sarebbero state in possesso dell'agenda rossa. Nel corso delle successive perquisizioni, tuttavia, il documento non venne ritrovato.

LA BARBERA E DE GENNARO

La figura di La Barbera rappresenta uno snodo fondamentale anche per comprendere il coinvolgimento di Gianni De Gennaro. Nel 1989, quando La Barbera, alla guida della Squadra mobile di Palermo, condusse l'operazione che portò all'arresto di Salvatore Contorno, De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine della Polizia di Stato. Una vicenda rimasta controversa, anche per il successivo ritorno in Sicilia di Contorno e per le polemiche legate alle modalità con cui era stato gestito il collaboratore di giustizia.

I magistrati stanno cercando di ricostruire quali informazioni fossero condivise tra De Gennaro e La Barbera e se esistessero segreti comuni relativi a quella stagione investigativa.

L'ACCUSA A DE GENNARO

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'ex capo della Polizia avrebbe cercato di impedire a Contorno di rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. Il collaboratore di giustizia avrebbe effettivamente rifiutato di rispondere alle domande dei magistrati. Gli inquirenti intendono chiarire se quel silenzio fosse riconducibile a un'attività di condizionamento e quali informazioni Contorno avrebbe potuto fornire sulle vicende del 1989 e sui rapporti tra gli uomini delle istituzioni coinvolti.

Un secondo filone dell'indagine riguarda invece la presunta sottrazione e l'occultamento di documentazione cartacea e informatica.