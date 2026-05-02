Tragico episodio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una 21enne, Samantha Lacedonia, è rimasta vittima di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 1 maggio. La giovane stava andando sul posto di lavoro, era il primo giorno del suo nuovo impiego.

La giovane si trovava alla guida di una Fiat 500 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Ostuni, in provincia di Brindisi, con una Mercedes condotta da un uomo di 83 anni. L’impatto è stato fatale: per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

La procura di Brindisi, che sta vagliando l’ipotesi di omicidio stradale, non ha disposto l’autopsia. È stato quindi autorizzato il trasferimento della salma a Bisceglie, dove i funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dello scontro.