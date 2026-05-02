Tragedia nel lago di Como, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nelle acque di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il giovane si trovava con alcuni amici quando, secondo le prime informazioni, si sarebbe tuffato nel lago per fare il bagno, senza però riuscire a riemergere.

A lanciare l’allarme sono stati proprio i ragazzi che erano con lui. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche con il supporto del personale di terra, mentre i Carabinieri hanno iniziato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Da quanto si apprende, il corpo del 15enne è stato individuato e recuperato a circa dieci metri di profondità. Una volta riportato a riva, il ragazzo è stato affidato ai sanitari presenti sul posto, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.