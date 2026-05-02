Si è conclusa in Senegal la missione istituzionale promossa dal Comune di Oristano nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale “Petites Noires” ed “Expemar”, iniziative orientate a consolidare il partenariato tra Sardegna e Senegal attraverso percorsi di sviluppo economico sostenibile, innovazione produttiva ed economia circolare. Obiettivo dei programmi è favorire nuova occupazione e inclusione sociale, offrendo strumenti concreti di contrasto all’emigrazione irregolare.

Il Comune di Oristano è capofila di una rete di cooperazione internazionale che coinvolge il Comune di Thiaroye sur Mer, la Regione Autonoma della Sardegna, le associazioni Sandalia e Vida Oristano, l’Università di Cagliari, le aziende Nieddittas di Arborea e la cooperativa olbiese Varpesca, oltre alla cooperativa senegalese Coflec. Quest’ultima, composta interamente da donne, opera da anni nella promozione di opportunità lavorative e di sviluppo locale per arginare il fenomeno della migrazione clandestina.

La delegazione oristanese era composta dall’assessore Gianfranco Licheri, da Gianluigi Matta e Aldo Pireddu per l’associazione Vida, da Maria Giovanna Lai per Sandalia, da Andrea Serpi dell’Università di Cagliari (Facoltà di Ingegneria e Architettura), da Alessandro Grosso (Rete Impresa – Conglomerati Bituminosi) e da due documentaristi italiani impegnati nella realizzazione di un film dedicato alle buone pratiche dell’economia circolare, la cui uscita è prevista nelle sale cinematografiche il prossimo autunno.

Tra i momenti più significativi della missione, il sopralluogo tecnico sull’isola di Gorée, di fronte a Dakar, dove sorgerà un nuovo impianto per l’allevamento delle cozze nelle acque dell’Oceano Atlantico. La visita è stata guidata da Yayi Bayam Diouf, presidente della cooperativa Coflec. Il progetto potrà svilupparsi su 30 ettari di area marina concessi dal Governo senegalese e consentirà alla cooperativa di avviare una filiera di mitilicoltura basata sul trasferimento di competenze, tecnologie e modelli produttivi maturati in Sardegna nel settore delle produzioni marine.

Nel corso della missione è stato inoltre sottoscritto un accordo istituzionale tra il vicesindaco di Thiaroye sur Mer, Djiamil Sarr, e l’assessore Gianfranco Licheri. L’intesa rafforza ufficialmente la collaborazione tra le due comunità, consolidando un modello di cooperazione fondato sullo scambio di competenze, sulla sostenibilità ambientale e sulla crescita condivisa.