Momenti di paura questa mattina sull’isola di Ponza, in provincia di Latina, dove un bambino di 8 anni è stato aggredito da un cane mentre si trovava con i genitori nella zona del porto. L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Parata.

Secondo una prima ricostruzione, due cani sarebbero usciti da un cancello e si sarebbero avventati verso la strada. Uno dei due animali avrebbe quindi aggredito il piccolo, mordendolo a una gamba. Attimi di forte tensione durante i soccorsi: stando alle prime informazioni, non sarebbe stato semplice allontanare il cane dal bambino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio degli investigatori. Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario e successivamente elitrasportato in ospedale. Avrebbe riportato ferite di media entità, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime valutazioni mediche.