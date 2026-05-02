Tragedia in alta quota sopra Madesimo, in provincia di Sondrio, dove un escursionista di 50 anni è morto dopo essere precipitato nella zona del Passo Suretta, a circa 2.400 metri di altitudine, nei pressi del lago di Montespluga, in Alta Valle Spluga.

L’allarme è scattato nelle ore successive all’incidente. Le operazioni di recupero sono affidate ai tecnici del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Madesimo, insieme al personale del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza della stessa località.

Sul posto sono stati attivati anche i carabinieri di Chiavenna per gli accertamenti di competenza. Le operazioni si stanno svolgendo in una zona impervia, con il supporto di un elicottero di EliSondrio.