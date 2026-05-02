Sarà Matteo Arnaldi a sfidare Hubert Hurkacz nella finale del Sardegna Open Challenger 175 di Cagliari. L’atto conclusivo del torneo è in programma domani alle 15 sul Centrale di Monte Urpinu, dove l’azzurro affronterà l’ex numero sei del mondo.

Arnaldi ha conquistato la finale al termine di una semifinale dai due volti contro Gianluca Cadenasso, battuto in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-1, 6-0. Nel derby ligure era stato proprio Cadenasso a partire meglio, imponendo ritmo e intensità e costringendo spesso all’errore il tennista di Sanremo. Il primo set si era così chiuso rapidamente sul 6-1.

Dal secondo parziale, però, la partita è cambiata completamente. Arnaldi ha ritrovato solidità e continuità, restituendo all’avversario lo stesso punteggio del set iniziale. Nel terzo e decisivo set il dominio dell’azzurro è stato totale: break immediato, controllo del servizio e un nuovo allungo che ha spento definitivamente le speranze di Cadenasso. Il match si è chiuso con uno smash vincente e un netto 6-0.

Più combattuta l’altra semifinale, in cui Hubert Hurkacz ha dovuto faticare per superare l’argentino Roman Burruchaga, figlio di Jorge Burruchaga, campione del mondo con l’Argentina nel 1986. Dopo aver perso il primo set 6-4, il polacco è riuscito a riaprire la sfida nel secondo parziale, quando si è trovato sotto 5-4 con l’avversario al servizio per il match. Hurkacz ha trascinato l’incontro al tie-break e poi al terzo set, dove ha preso progressivamente il controllo della partita fino al definitivo 6-3.