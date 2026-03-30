Momenti di paura nel porto piccolo di Ortigia, in Sicilia, dove un’auto a noleggio è finita in acqua con a bordo una turista inglese e la figlia di cinque anni.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo durante una manovra, precipitando nel tratto di mare adiacente. Le urla provenienti dall’auto hanno attirato l’attenzione di due passanti, che non hanno esitato a tuffarsi, riuscendo a mettere in salvo madre e figlia.

Entrambe, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze e sono state assistite sul posto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale di Siracusa per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.

Le operazioni di recupero del veicolo sono state affidate ai vigili del fuoco, che hanno lavorato in coordinamento con la Guardia costiera locale. Durante l’intervento sono stati recuperati anche gli effetti personali della donna, tra cui documenti e telefono cellulare rimasti all’interno dell’abitacolo.