Da oltre un anno il quartiere Fonsarda, a Cagliari, fa i conti con l’assenza del bancomat Postamat dell’ufficio postale della zona, un punto di riferimento soprattutto per residenti e anziani. Lo sportello automatico, dopo una serie di guasti e interventi di manutenzione, è fuori servizio in modo definitivo da dicembre 2024 e non è stato ancora sostituito.

La mancanza dell’Atm costringe gli utenti a utilizzare lo sportello interno dell’ufficio postale, con possibili tempi di attesa, oppure a spostarsi verso altri dispositivi presenti in città, come quelli di via Liguria, via San Benedetto e a Pirri in via Salvo D’Acquisto, con percorrenze a piedi stimate tra i 15 e i 25 minuti.

Sul tema interviene Poste Italiane, che fa sapere che lo sportello “è stato inserito in un piano di sostituzione che prevede l’installazione di un nuovo modello, caratterizzato da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia”.

L’azienda spiega inoltre di aver effettuato “molteplici interventi di manutenzione straordinaria che purtroppo non hanno garantito una continuità di esercizio e soprattutto la risoluzione definitiva dei vari problemi tecnici a causa dell’impossibilità di reperimento dei componenti software e meccanici da sostituire”.

Poste Italiane, inoltre, “si scusa con i clienti interessati, comunicando che l’attuale dispositivo è stato dichiarato irreparabile” e sottolinea che “nella pianificazione delle nuove installazioni degli Atm Postamat le variabili che entrano in gioco sono molteplici e la calendarizzazione degli interventi può essere fortemente condizionata dal numero di richieste, da impreviste variazioni sui livelli di priorità e soprattutto dalle tempistiche di produzione”.

Infine, viene ricordato che sul territorio comunale di Cagliari “sono operativi attualmente 18 Atm Postamat per il prelievo di contante e per tutte le operazioni consentite come ad esempio il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche”.