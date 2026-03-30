Una giornata di impegno e determinazione sulla spiaggia di Plagemesu, a Gonnesa, nel Sulcis Iglesiente. I volontari di Plastic Free Onlus, guidati da Nicole Murroni, hanno affrontato ieri, domenica 29 marzo, un'operazione di pulizia ambientale nonostante il tempo incerto. Alberto Garau, referente di Vallermosa, era presente.

Alla raccolta hanno partecipato 22 persone, con l'aggiunta di passanti che si sono uniti spontaneamente al gruppo, entusiasti dell'iniziativa e desiderosi di contribuire alle operazioni di pulizia.

L'intervento ha portato via circa 250 chilogrammi di rifiuti, prevalentemente plastica. La presenza diffusa di microplastiche è stata un punto critico, richiedendo grande pazienza e attenzione da parte dei volontari per la loro rimozione accurata.

Tra i rifiuti raccolti, tante buste di plastica trasparenti, che sono particolarmente preoccupanti per la fauna marina, che spesso le confonde con il cibo, mettendo a rischio la loro sopravvivenza.

Nonostante le alte onde e il mare agitato, i partecipanti hanno continuato con determinazione e spirito di collaborazione, dimostrando che la cura dell'ambiente può superare le difficoltà.

L'iniziativa ha sottolineato l'urgenza di combattere l'inquinamento da plastica, specialmente nelle zone costiere, e l'importanza del contributo individuale nella protezione del mare e del territorio.