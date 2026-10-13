Oltre cento cosmetici e diverse apparecchiature sequestrati, con sanzioni per 2.000 euro. È il bilancio di un controllo dei Carabinieri del Nas in un centro estetico di Cagliari, dove sono state riscontrate irregolarità nell'etichettatura dei prodotti e nella documentazione delle strumentazioni utilizzate.

Durante l'ispezione, i militari hanno individuato creme per il corpo, collagene liquido e detergenti per la cute con etichette riportanti indicazioni esclusivamente in lingua cinese. Una circostanza che impediva di comprendere le modalità di utilizzo e le precauzioni di sicurezza.

Verifiche anche sulle apparecchiature elettromeccaniche impiegate nei trattamenti estetici e sul materiale elettrico. Diversi dispositivi sono risultati privi della documentazione tecnica e commerciale richiesta, della marcatura CE, della dichiarazione di conformità UE e delle indicazioni obbligatorie in italiano.

L'attività si inserisce nei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare la sicurezza dei prodotti, la correttezza delle etichette, la tracciabilità e il rispetto delle norme. L'obiettivo è prevenire possibili rischi per i consumatori e contrastare l'utilizzo di articoli non conformi ai requisiti previsti.