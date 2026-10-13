Si è concluso positivamente l'intervento al polmone a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. L'operazione, eseguita nel pomeriggio per rimuovere un nodulo individuato durante un controllo di routine, si è svolta secondo le modalità e i tempi previsti.

A comunicarlo è la sala stampa vaticana: "Si è concluso positivamente e nei tempi e nei modi previsti, il Santo Padre è rientrato in stanza.

Seguiranno ulteriori informazioni".

Il Pontefice si trova ricoverato al policlinico romano, dove è stato sottoposto all'intervento per l'asportazione del nodulo polmonare. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni saranno comunicati dal Vaticano.

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Papa Leone ricoverato al Gemelli per un intervento al polmone

Redazione Sardegna Live
Papa Leone ricoverato al Gemelli per un intervento al polmone
Papa Leone ricoverato al Gemelli per un intervento al polmone