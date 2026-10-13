Si è concluso positivamente l'intervento al polmone a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. L'operazione, eseguita nel pomeriggio per rimuovere un nodulo individuato durante un controllo di routine, si è svolta secondo le modalità e i tempi previsti.

A comunicarlo è la sala stampa vaticana: "Si è concluso positivamente e nei tempi e nei modi previsti, il Santo Padre è rientrato in stanza.

Seguiranno ulteriori informazioni".

Il Pontefice si trova ricoverato al policlinico romano, dove è stato sottoposto all'intervento per l'asportazione del nodulo polmonare. Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni saranno comunicati dal Vaticano.