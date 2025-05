Il pontificato di Leone XIV inizierà ufficialmente domenica 18 maggio con la messa di insediamento.

A Piazza San Pietro si terrà la celebrazione solenne alle 10. Per l’occasione sono attesi rappresentanti da tutto il mondo e anche leader delle diverse fedi oltre a circa 250mila fedeli. Sarà un momento liturgico ma anche l'occasione per indicare le linee programmatiche del Pontificato.

Intanto Papa Leone XIV ha già delineato la sua agenda dei prossimi giorni. Oggi un incontro a porte chiuse con i cardinali, mentre domani, domenica 11 maggio, è in programma il primo Regina Caeli dalla Loggia centrale di San Pietro.

Lunedì 12 maggio l'incontro con la stampa mondiale. Il 20 maggio la presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura. Il 21 maggio la prima udienza generale. Il 24 maggio l'incontro con la Curia Romana e i dipendenti vaticani.

Il 25 maggio il Regina Coeli (che in questo periodo liturgico sostituisce l'Angelus) e la presa di possesso della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano e quella della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Intanto il Vaticano ha fatto sapere che Prevost ha deciso che i capi e i membri delle istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano provvisoriamente nei rispettivi incarichi 'donec aliter provideatur'. “Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva”, ha spiegato il Vaticano.