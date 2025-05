I carabinieri di Olbia hanno arrestato l’autore di due furti di portafoglio compiuti lo scorso novembre: si tratta di un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, che ora si trova nel carcere di Bancali.

Il 5 novembre scorso, in pieno giorno, il ragazzo si sarebbe introdotto in un ristorante del centro, scavalcando un muretto e accedendo furtivamente nel locale da una porta situata sul retro e, una volta all’interno, avrebbe sottratto un portafoglio contenente documenti personali e una carta di debito, utilizzata pochi minuti dopo dall’autore del furto in uno sportello ATM di Olbia dal quale ha prelevato 200 euro.

Pochi giorni dopo, lo stesso giovane si sarebbe reso responsabile di un ulteriore furto: mentre un operatore ecologico era impegnato nel proprio turno di lavoro ed intento allo svuotamento dei cestini dei rifiuti, nel piazzale antistante la Basilica di San Simplicio, il 23enne si sarebbe intrufolato rapidamente nel veicolo di servizio, asportando il portafoglio dell’operatore, contenente oltre 1000 euro in contanti.

Dopo le denunce, i carabinieri hanno avviato le indagini e sono risaliti al 23enne grazie alle immagini di videosorveglianza. Il Procuratore di Tempio Pausania ha così chiesto nei confronti del giovane una misura cautelare della custodia in carcere, prontamente eseguita nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di Valledoria, località dove si trovava il 23enne.