Avrebbe sottratto più di 360mila euro a un piccolo comune del Sassarese per il quale lavorava. Per questo una donna, funzionaria responsabile dell’Ufficio Finanziario e Tributi, è stata sospesa dall’attività per sei mesi.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza di Sassari, dal 2021 ad oggi la donna, operando sul conto corrente della Tesoreria, avrebbe compiuto numerose operazioni a proprio favore per oltre 360mila euro.

Su disposizione del gip del tribunale di Sassari alla donna sono stati sequestrati due conti correnti, un'auto, un immobile di Sassari, 52 borse e accessori di moda di brand di lusso (Gucci, Prada, Luis Vuitton) e oggetti di arredamento in argento per complessivi 13,5 chili.

Le indagini sono scattate dopo le anomalie segnalate dal sindaco ai finanzieri, i quali hanno scoperto come la dipendente avrebbe camuffato erogazioni indebite a proprio vantaggio qualificandole con causali come plus, rimborso, missione, ecc, giustificandone la regolarità anche mediante l’alterazione delle proprie buste paga, dove venivano riportati gli emolumenti maggiorati.

Sono stati poi rinvenuti 130mila euro sul conto corrente personale dell'indagata, mentre la restante parte del denaro sarebbe stato già spesa per fare acquisti sia on-line sia in negozi di Sassari, di capi d’abbigliamento, borse e accessori di noti marchi di lusso e numerosi oggetti di argenteria.