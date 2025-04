Una donna di 80 anni è morta dopo essere precipitata in un pozzo profondo di circa 7-8 metri, situato all'interno della sua proprietà a Contrada San Pietro, nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Il tragico incidente, come riporta Tg Com 24, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile. Intervento immediato dei Vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo una segnalazione, che non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo senza vita della donna.