Una grande quantità di accessori per fumatori, tra cartine e filtri in vendita senza la licenza richiesta dalla legge vigente, è stata scoperta nella serata di ieri a Cagliari dai militari del NAS insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in un locale a Stampace gestito da un uomo di 40 anni residente nella città.

Durante il controllo, che si inserisce nell'ambito di un'operazione coordinata a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzata al controllo degli esercizi pubblici che offrono prodotti da fumo, con un focus sui "shisha-bar" dove si utilizza il narghilè, sono state trovate 8.379 cartine e 7.529 filtri del valore commerciale complessivo di circa 1.000 euro, immediatamente sequestrati amministrativamente. Parte della merce non era neanche inclusa nelle tabelle di commercializzazione ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, creando un'ulteriore irregolarità.

L'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna è stato coinvolto per stabilire la sanzione amministrativa, che può variare tra i 3.000 e i 30.000 euro.