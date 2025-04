Avrebbe aggredito una suora laica con un martello per poi rapinarla di mille euro. È accaduto un mese fa, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, a Bari. L'uomo, che non aveva precedenti penali, è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in seguito a un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'AGGRESSIONE

La donna sarebbe stata aggredita nell'androne di un condominio dopo aver prelevato una somma di denaro da un ufficio postale nelle vicinanze. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe seguito la suora dal momento del prelievo fino all'edificio della comunità religiosa in cui presta servizio, per poi attaccarla con un martello e rubarle la borsa contenente il denaro appena ritirato.

La vittima è stata soccorsa da operatori sanitari e portata al Policlinico, dove le è stata diagnosticata una serie di fratture con una prognosi di 30 giorni.

PRESUNTO AGGRESSORE INDIVIDUATO

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Bari, sezione Contrasto al Crimine Diffuso, hanno permesso di ricostruire in dettaglio l'aggressione, grazie a una meticolosa analisi del territorio e dei sistemi di videosorveglianza. È emerso che la vittima era stata pedinata prima di essere rapinata.

Gli inquirenti hanno localizzato il presunto aggressore presso l'ospedale San Paolo, dove svolge regolarmente il lavoro di operatore socio-sanitario. Gli è stato notificato un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, per le accuse di rapina pluriaggravata e lesioni personali.