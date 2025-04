Ha tentato di fuggire dopo essere entrato in collisione con un'auto regolarmente parcheggiata, ma è stato prontamente bocciato dai Carabinieri a Quartu Sant'Elena.

L'accaduto questa mattina. L'uomo, un operaio 31 enne residente a Selargius e già noto alle autorità per resistenza a pubblico ufficiale e varie violazioni al Codice della Strada, è stato denunciato dopo che i militari hanno verificato che guidava senza patente, revocata per precedenti simili, e che la sua auto era già stata sequestrata in precedenza e circolava senza assicurazione. La sua auto è stata sequestrata nuovamente.