Dopo Ilbono, anche il paese di Loceri si mobilita per ricordare Marco Mameli, il giovane di 22 anni ucciso brutalmente durante il Carnevale a Bari Sardo. Venerdì 11 aprile, alle ore 20:00, in piazza Nonnu Melis, si terrà una fiaccolata silenziosa in sua memoria.

Un’iniziativa che nasce dal basso, dalla volontà di stringersi attorno alla famiglia Mameli e di rilanciare con forza la richiesta di verità e giustizia per una vicenda che ha sconvolto l’intera Ogliastra. “Loceri si stringe al dolore per la prematura e brutale scomparsa del giovane Marco Mameli, unendosi all’appello di giustizia”, si legge nel messaggio che accompagna l’invito alla partecipazione.

Ieri sera, Ilbono ha camminato unito e in silenzio, ma con parole forti scritte in ogni cartello e negli occhi di chi chiedeva giustizia: “Ilbono non dimentica”; “Chi sa, parli”; “Chi ha colpito deve pagare”; “Il tempo per agire è adesso”. E ancora: “L’omertà è un veleno, ma l’antidoto esiste. C’è ancora tempo per la verità. La dobbiamo a Marco.”

Marco Memeli è stato ucciso il 1 marzo a Barisardo durante i festeggiamenti del carnevale. Il suo assassino ancora non ha un nome.

Ilbono chiede segnale forte da parte di tutti. A mobilitarsi deve essere tutta l’Ogliastra. Perché il silenzio non può calare su una tragedia che ha lasciato un vuoto immenso. E perché la giustizia ha bisogno di una voce unita.