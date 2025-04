La carbonara, magia di guanciale, uovo, pecorino romano e pepe, festeggia il suo 71° compleanno con il Carbonara Day, un evento sociale dedicato al piatto di Roma più amato, replicato e reinventato in tutto il mondo.

L'idea di istituire una giornata dedicata alla carbonara è stata promossa dai pastai dell'Unione Italiana Food, con l'intento di onorare questo piatto amato da puristi ed "eretici" della ricetta, chef e appassionati di cucina e gastronomia. Nel 2023, più di un miliardo di persone in tutto il mondo hanno discusso e apprezzato la carbonara, confermando la sua popolarità a livello globale.

"Abbiamo voluto organizzare questa ricorrenza per andare oltre l’idea di ricetta ideale. La pasta ha così successo nel mondo - aveva detto Margherita Mastromauro, presidente dei pastai di Unione Italiana Food - perché è buona e versatile ed esistono ottime carbonare che includono anche ingredienti ‘alternativi’. Così come il mondo, questa ricetta è bella perché è varia: l’importante è godersi il piatto, meglio se in compagnia”.

Uno studio condotto dall'Istituto Piepoli su incarico dei produttori di pasta dell'Unione Italiana Food ha evidenziato che la stragrande maggioranza degli italiani, ben il 95%, preferisce gustare la carbonara in compagnia, specialmente insieme alla famiglia.