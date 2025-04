Papa Francesco ha fatto una inaspettata apparizione in Piazza San Pietro dopo la conclusione della messa dedicata al Giubileo degli ammalati e degli operatori sanitari. Precedentemente, mons. Rino Fisichella aveva letto il messaggio del Pontefice durante l'omelia, "La malattia può arrivare a farci sentire come il popolo in esilio, o come la donna del Vangelo: privi di speranza per il futuro. Ma non è così. Anche in questi momenti, Dio non ci lascia soli".

"Buona domenica a tutti, grazie tante", ha esordito il Pontefice durante il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità in Piazza San Pietro. Poi ha ripetuto: "Buona domenica a tutti. Papa Francesco è stato portato in una sedia a rotelle tra i devoti che si erano radunati sul sagrato del Vaticano, prima di essere condotto davanti all'altare per impartire la benedizione.

"Nel giorno del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, chiedo al Signore che questo tocco del suo amore raggiunga coloro che soffrono e incoraggi chi si prende cura di loro - ha detto Francesco -. E prego per i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari, che non sempre sono aiutati a lavorare in condizioni adeguate e, talvolta, sono perfino vittime di aggressioni".