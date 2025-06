È morto a soli 16 anni in mare al Lido degli Estensi, nel Ferrarese, mentre cercava di salvare due sconosciuti in difficoltà e, secondo quanto riportato dai quotidiani locali, dopo averli soccorsi, la coppia di turisti sarebbe misteriosamente "sparita senza lasciare traccia".

Aymane Ed Dafali, un ragazzo di origine magrebina residente a Rovigo, si trovava su un pedalò con degli amici quando ha visto i due, un 30enne ucraino e una 20enne moldava, in pericolo a causa delle correnti marine. Senza esitare, ha deciso quindi di tuffarsi nonostante non fosse un nuotatore esperto. Purtroppo, è stato travolto dalle acque durante il salvataggio e il suo corpo è stato ritrovato a distanza dalla riva. I suoi amici sono tornati a terra sani e salvi, ma Aymane non ce l'ha fatta.

Le autorità stanno attualmente indagando sul tragico incidente e alcuni testimoni avrebbero fornito le loro versioni dei fatti, con i due turisti salvati dal coraggioso giovane che risultano ancora introvabili, e quindi non hanno ancora potuto fornire la propria.

"Io li ho riportati nell'acqua dove toccavano - ha detto, come riporta Il Giornale, Moreno Uggeri, soccorritore che si è tuffato in mare per i recuperi - Poi sono immediatamente tornato in acqua perché era stata segnalata la presenza di una terza persona sotto". Una volta conclusa l'operazione, finita purtroppo in tragedia per Aymane, i due turisti si sarebbero allontanati autonomamente, senza preoccuparsi di chi aveva cercato di salvarli perdendo la vita.