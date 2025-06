La dottoressa Maddalena Satta è stata nominata nuova direttrice sanitaria della Asl 5 di Oristano dal commissario straordinario Federico Argiolas, con l'obiettivo di collaborare con lui nel coordinamento dell'Azienda socio-sanitaria locale.

Classe 1967, Satta si è laureata in Medicina all'università di Cagliari e ha successivamente ottenuto la specializzazione in Otorinolaringoiatria a Verona, oltre al diploma universitario di Microchirurgia a Parigi. Ha una vasta esperienza professionale come dirigente medico altamente specializzato nel settore dell'Otorinolaringoiatria e della Microchirurgia della base cranica presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, ora Asst Papa Giovanni XXIII. Dal 2018, ricopre il ruolo di direttrice dell'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria presso l'Asst di Lecco.

Tra i suoi successi, vanta oltre 5.000 interventi come chirurgo principale, inclusi interventi all'avanguardia come l'impianto dell'"orecchio bionico", che restituisce l'udito ai pazienti affetti da sordità.