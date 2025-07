"Vogliamo capire umanamente e tecnicamente se Riccardo ha avuto un malore prima di morire". Sono le parole del procuratore capo di Civitavecchia, in merito alla tragica morte del giovane di 17 anni sotto la sabbia sulla spiaggia di Montalto di Castro, nel Viterbese, dopo aver scavato una buca. Una delle ipotesi degli investigatori prende infatti in considerazione un malore improvviso del giovane mentre era intento a scavare una buca, che ha poi portato alla morte, cosa che chiarirà l'autopsia.

Il padre di Riccardo è stato nelle ultime ore iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo: una misura obbligatoria, formalizzata in conformità con le procedure standard dell'ufficio giudiziario, che includono l'esecuzione dell'autopsia sul corpo del giovane.

"Riccardo aveva patologie pregresse? Ha avuto un malore?", si chiede procuratore, che nelle prossime ore incontrerà l'uomo. Si tratta di "domande obbligatorie anche per permettere ai genitori, fin dove è possibile, di farsi una regione sull'accaduto", "D'altronde - ha concluso il procuratore - la pena naturale purtroppo è già in fase di espiazione; quella legale se necessita vedremo di gestirla nella maniera più umana possibile".

LE PAROLE DEL PADRE DI RICCARDO

In un primo momento si pensava che il padre del 17enne stesse dormendo durante l'accaduto, ma come riporta TgCom 24 l'uomo ha smentito questa versione, "Tenevo Riccardo e i suoi due fratellini a portata di vista, a due-tre metri. Stavano scavando una buca per gioco, e poi Riccardo era alto un metro e 75, la buca era un metro e 50, con la testa veniva fuori. E invece non lo so se è stato il caldo, la fatica, a un certo punto dev'essersi accasciato. E non ha avuto neanche il tempo di gridare. Perché non ha gridato? Perché non l'ho sentito?".

I FATTI

Gli investigatori hanno ricostruito che il giovane di 17 anni si trovava nel campeggio di Montalto di Castro, una località turistica nel Viterbese, quando, nel primo pomeriggio di giovedì 10 luglio, si è allontanato dai genitori per giocare con i fratellini di 5 e 8 anni, i quali sono poi tornati al campeggio.

Mentre la madre sarebbe stata occupata a lavare i piatti e il padre si sarebbe riposato su una sdraio, Riccardo è stato sepolto sotto una grande quantità di sabbia da una buca scavata vicino al mare. Ora spetta al medico legale determinare se la morte di Riccardo sia stata causata da un improvviso malore o se si è trattato semplicemente di un incidente.