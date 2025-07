Sono 20 gli incendi segnalati oggi sul territorio regionale, tre dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

In agro del Comune di Barumini, località Bacch' 'e Tremontis, è in corso un incendio boschivo. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale del Nucleo GAUF CFVA di Cagliari, insieme agli equipaggi degli elicotteri provenienti dalle basi CFVA di Villasalto, Sorgono, San Cosimo e Fenosu (Super Puma). In supporto anche due Canadair da Olbia. Sul posto operano due squadre dell’Agenzia Forestas (Barumini-Centro Urbano e Nurallao-Corte Sa Stella), una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri, i Barracelli di Tuili e i volontari di Villanovafranca-Prociv. Le fiamme interessano rimboschimenti, incolti, seminativi e pascoli alberati.

In agro del Comune di Sindia, località Riu Carabusu, è in corso un altro incendio boschivo. Coordinano le operazioni il personale della Stazione del Corpo forestale di Macomer, coadiuvato dal GAUF di Nuoro, dal CFVA di Bolotana e dagli elicotteri delle basi CFVA di Bosa, Anela, Farcana e Alà dei Sardi (Super Puma). Sul posto anche un Canadair da Olbia, una squadra dei VVF di Macomer e tre squadre dell’Agenzia Forestas: Macomer-S.Antonio, Giave-Cossoine e Bolotana-Bardosu. Le fiamme interessano macchia mediterranea, seminativi e pascoli.

Infine, in agro del Comune di San Sperate, località Is Concas, è in corso un incendio rurale. Coordinano gli interventi la Stazione del Corpo forestale di Dolianova e l’elicottero CFVA proveniente da Pula. Presenti i volontari Monastir-Orsa Santa Lucia e San Sperate-N.O.V.A. Orsa, l’Agenzia Forestas Monastir-Santa Lucia e i VVF di Cagliari. Le fiamme coinvolgono pascoli alberati, ma anche canneti e coltivi.