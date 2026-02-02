All'età di 78 anni, è morta oggi, lunedì 2 febbraio, Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta e instancabile difensore dei diritti dell’infanzia.

Autrice di oltre cento libri e fondatrice della Fondazione Movimento Bambino Onlus, Parsi, nata a Roma nel 1947, ha dedicato la vita allo studio del comportamento umano e alla tutela di bambini e adolescenti, collaborando con istituzioni nazionali e internazionali, tra cui l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e il Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, portando avanti progetti di prevenzione degli abusi e sostegno alle famiglie.

Il suo lavoro ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della psicologia italiana e nella società civile, rendendola un punto di riferimento per professionisti e famiglie.