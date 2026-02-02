Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un artigiano di 43 anni, residente a Villasimius ma originario di Torino, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, accusato di furto aggravato di carburante.



L'intervento dei militari è scattato immediatamente dopo una segnalazione riguardante il furto presso un'officina meccanica nel centro urbano. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno condotto una ricerca accurata sia all'interno che all'esterno della struttura, individuando l'uomo a bordo di una Fiat Stilo mentre tentava di fuggire con il carburante rubato.



Le indagini immediate hanno rivelato che il veicolo utilizzato era stato segnalato poco tempo prima per un analogo furto in un'altra località. Grazie alla collaborazione tra le varie unità dell'Arma e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile collegare i due episodi allo stesso individuo in breve tempo.



Dopo aver chiarito la situazione e completato le formalità necessarie, l'uomo è stato condotto agli uffici della Sezione Radiomobile in attesa di un processo rapido, fissato per la giornata odierna dall'Autorità Giudiziaria.



