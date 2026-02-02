Nel corso del Congresso GAU UIL FPL, svoltosi il 30 gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori dell’AOU di Sassari hanno eletto i nuovi organismi sindacali. Al termine dell’assemblea è stata nominata Anna Farbo quale Segretaria Responsabile GAU – AOU Sassari.

Contestualmente sono stati eletti:

• Sebastiano Tavera, Segretario Organizzativo

• Agnese Solinas, Segretaria Organizzativa

• Rossana Dore, Segretaria Tesoriere

È stato inoltre costituito il GAU AOU Sassari, composto da 17 componenti, rappresentativi delle diverse realtà aziendali dell’Azienda ospedaliero-universitaria.

Al congresso sono intervenuti il Segretario Territoriale UIL FPL, Augusto Ogana, la Segretaria Territoriale con delega alla Sanità Pubblica, Mariangela Campus, e Antonio Oscar Campus, Segretario UIL GAU ASL Sassari. Nel corso degli interventi è stato ribadito l’impegno dell’organizzazione sindacale nella tutela dei lavoratori e nella difesa del servizio sanitario pubblico.

Durante l’assemblea è stato posto con forza il tema delle gravi e persistenti criticità organizzative che interessano in particolare i reparti dell’Area Medica, con riferimento alle situazioni di sovraffollamento, all’aumento della complessità assistenziale e alle condizioni che stanno determinando un crescente stress lavoro-correlato, disorganizzazione dei reparti e un numero sempre maggiore di richieste di mobilità del personale.

La UIL FPL AOU Sassari ha ribadito la necessità di:

• aprire un confronto sindacale strutturato e formale;

• procedere al potenziamento degli organici nei reparti maggiormente coinvolti;

• garantire l’immediata corresponsione della produttività 2024;

• procedere al pagamento ai vincitori della selezione per i DEP (differenziali economici professionali);

• assicurare l’uniformità dei criteri di pagamento tra tutte le aziende sanitarie della Sardegna;

• destinare risorse regionali straordinarie per far fronte alla carenza di personale, senza intaccare i fondi del personale stesso;

• avviare assunzioni straordinarie e, ove presenti, la stabilizzazione dei precari, con scorrimento delle graduatorie a tempo indeterminato in vigore (OSS, infermieri);

• attuare piani di riduzione del sovraffollamento, anche attraverso il potenziamento della rete territoriale e dei servizi di continuità assistenziale;

• procedere alla riapertura dei due piani di parcheggi del Palazzo Rosa per i dipendenti;

• garantire l’erogazione dei buoni pasto 2025;

• assicurare il pieno rispetto delle idoneità lavorative;

• superare definitivamente una gestione emergenziale divenuta ormai strutturale.

“La tutela della dignità professionale degli operatori sanitari e la sicurezza dei pazienti – ribadisce la UIL FPL – restano una priorità non più rinviabile”.