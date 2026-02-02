Un'Italia spaccata in due quella che si prospetta dalle previsioni meteo che, per la serata di oggi, lunedì 2 febbraio, annunciano l'arrivo della pioggia nelle regioni del Centro-Nord, con nevicate attese nelle zone settentrionali dovute all'afflusso costante di correnti umide provenienti dall'oceano Atlantico. Nel frattempo, al Sud le temperature si manterranno miti, come riportato da Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.

"L'Italia si appresta a vivere una fase meteorologica di estrema dinamicità a causa della cosiddetta 'Porta Atlantica', che rimarrà letteralmente spalancata per l'intera settimana", si legge nella nota. Di conseguenza, "un flusso ininterrotto di correnti umide e instabili di origine atlantica punterà dritto verso il Mediterraneo, trasportando una serie di sistemi perturbati in rapida successione".

Una fase di instabilità è in arrivo tra lunedì sera e mercoledì, con precipitazioni intense attese sulle regioni del Centro-Nord, soprattutto sulla Liguria, l'Alta Toscana e il Triveneto. Nel Nord-Ovest sono previste nevicate fino a quote di pianura, che potrebbero interessare città come Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Sulle Alpi sono attese abbondanti nevicate, con accumuli significativi sopra i 1.500 metri di altitudine.

Al Sud è invece atteso "un forte rialzo termico temporaneo" perché "i venti meridionali, carichi di umidità ma decisamente più caldi, faranno impennare le temperature portando un clima quasi primaverile per qualche giorno".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento.

Venti: deboli in prevalenza variabili tendenti al locale rinforzo e a disporsi dai quadranti meridionali dalle ore centrali della giornata.

Mari: mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 3 febbraio

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dal settore occidentale nel corso della giornata con cumulati deboli o localmente moderati.

Temperature: minime in moderato aumento, massime in lieve calo.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati prevalentemente deboli. Le temperature tenderanno a una lieve diminuzione mercoledì e a un generale aumento il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali e sud-occidentali con possibile rinforzo nella serata di giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi con probabile aumento del moto ondoso nella serata di giovedì.