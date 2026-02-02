Durante la mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant'Avendrace hanno individuato e arrestato un uomo di 38 anni, residente in città, disoccupato, e già noto alle forze dell'ordine, in ottemperanza a un mandato di custodia emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.



Il provvedimento riguarda una condanna definitiva di 4 anni, 5 mesi e 8 giorni di carcere per vari reati commessi in passato, tra cui lesioni personali, ricettazione e possesso illegale di armi od oggetti pericolosi.



I Carabinieri hanno individuato l'uomo in Piazza Medaglia Miracolosa e lo hanno accompagnato in caserma per le procedure amministrative necessarie. Successivamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta per iniziare la sua detenzione.



