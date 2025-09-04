Un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Da alcuni giorni i Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto osservazione il pensionato, sospettato di nascondere droga nella propria abitazione per poi rivenderla.

Ieri mattina gli agenti hanno deciso di intervenire al termine di un’attività di pedinamento e controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare hanno trovato 35 grammi di cocaina e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, tra cui bustine di plastica. Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giudice, nella mattinata di oggi, ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nelle ore notturne.