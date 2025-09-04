Nel pomeriggio del 3 settembre i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari hanno arrestato un uomo, colto in flagranza, con l’accusa di detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga. I militari hanno notato l’uomo, già conosciuto per precedenti di polizia, in un bar del centro storico. Alla vista della pattuglia ha tentato senza successo di occultare il proprio borsello in uno stanzino dell’attività commerciale. Il gesto ha insospettito i Carabinieri che hanno proceduto al controllo, trovando all’interno circa 16 grammi di marijuana già suddivisi in dosi pronte alla vendita.

La perquisizione domiciliare ha permesso poi di rinvenire altri 197 grammi della stessa sostanza, una pianta di oltre un metro in fase vegetativa e materiale utile al confezionamento. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina le indagini, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.