Una piantagione di marijuana domestica sarebbe stata scoperta dagli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile all’interno di un’abitazione di Quartu, durante un’operazione antidroga. A finire in manette un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Nell’abitazione i poliziotti avrebbero rinvenuto numerose piante, alte fino a 3,5 metri, oltre ad altre in fase di essiccazione e circa 100 grammi di sostanza già pronta per lo spaccio. La zona destinata alla coltivazione era stata allestita con strumenti per l’essiccazione e la lavorazione, a dimostrazione di un’attività ben organizzata.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e coltivazione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’Autorità Giudiziaria, dopo la convalida, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.