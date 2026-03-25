Furto nella notte in una gioielleria a Fonni, in provincia di Nuoro. Secondo quanto appreso, i ladri hanno sfondato l'ingresso del negozio nella centrale via Umberto con un bobcat demolitore.

Entrati nel locale si sono impossessati di vari gioielli e sono riusciti a sradicare la cassaforte ancorata su un muro esterno e a portarla via.

Il bottino sarebbe cospicuo, ma ancora in fase di stima da parte dei titolari della gioielleria. I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo, anche visionando le immagini delle telecamere dalla zona.