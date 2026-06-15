Per quasi 20 anni, precisamente dal 2007, avrebbe ricevuto indebitamente la pensione di invalidità civile e di accompagnamento, nonostante fosse in realtà in buone condizioni di salute e pienamente in grado di camminare.

Così, un uomo residente a Trinitapoli, nel nord Barese, in provincia di Bari, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata, sostenendo che questa presunta truffa abbia comportato una perdita di circa 200mila euro per le casse dello Stato. La notizia è stata riportata da TgCom 24.

L'accusa, secondo il quotidiano online, sarebbe supportata da presunti video postati dal presunto invalido sui social media, nei quali lo si vedrebbe muoversi senza problemi, contraddicendo così la sua presunta condizione di disabilità fisica che gli avrebbe garantito benefici economici per tutti questi anni.

Secondo le fiamme gialle, come riporta il quotidiano, in alcuni frame il 50enne "appariva deambulare in posizione eretta e senza sostegni". Sono così scattate le indagini, supportate anche da riprese video.