Una generazione che rischia di invecchiare prima e peggio di quella dei propri genitori. I ragazzi nati dopo il 2000 potrebbero infatti fare i conti con i segni dell’avanzamento dell’età fino a 13 anni prima rispetto alle generazioni precedenti, in un quadro sempre più preoccupante che coinvolge salute mentale, obesità e diabete.

Lo riporta un interessantissimo articolo della giornalista Manuela Correra, secondo cui a lanciare l’allarme sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), che parlano di una vera e propria generazione di “giovani vecchi”. Ansia, depressione e stress psicoaffettivo, insieme all’aumento di obesità e diabete, rischiano infatti di compromettere la salute dei più giovani e di aumentare gli anni vissuti in condizioni di malessere.

Il tema sarà al centro del 71° Congresso nazionale della Sigg, che si apre il 26 novembre a Napoli. L’avvertimento degli specialisti è chiaro: «la longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita».

Per approfondire il fenomeno, definito dagli esperti una vera e propria "deriva generazionale della salute", i geriatri, sempre come informa la collega Correra, hanno preso in considerazione una revisione pubblicata recentemente su Population Studies dai ricercatori della University College London, King's College London e University of Oxford.

Lo studio ha evidenziato un esordio più precoce dei problemi di salute nei giovani rispetto alle generazioni precedenti, una tendenza che preoccupa per le possibili conseguenze sul futuro della popolazione.

Tra i segnali più evidenti di questa tendenza ci sono obesità e disagio psichico, condizioni che negli ultimi anni stanno registrando un peggioramento anche tra le fasce più giovani.

Le evidenze raccolte nel Regno Unito trovano riscontri anche in Italia, dove gli indicatori relativi al peso e alla salute mentale dei giovani mostrano un andamento che, secondo gli esperti, va nella stessa direzione dello studio britannico.

Un quadro che riporta al centro il tema della prevenzione: intervenire precocemente sui fattori di rischio, sulla salute mentale, sugli stili di vita e sulle patologie metaboliche potrebbe diventare fondamentale, conclude nel suo articolo Manuela Correra, per evitare che le nuove generazioni si trovino ad affrontare un invecchiamento anticipato e un maggior numero di anni vissuti in cattiva salute.