“In queste settimane ho voluto avviare il mio incarico di Commissario regionale della Lega in Sardegna partendo da ciò che considero essenziale: l'ascolto, il confronto e il coinvolgimento del territorio. Ho incontrato e parlato con i rappresentanti del partito, con amministratori, dirigenti e militanti, raccogliendo idee, disponibilità e proposte provenienti dalle diverse realtà dell'Isola”. Lo afferma Alberto Di Rubba, deputato della Lega nominato recentemente commissario del partito in Sardegna.

“Un percorso di confronto che mi ha permesso di conoscere ancora meglio le persone che ogni giorno lavorano per la Lega e di riscontrare ovunque motivazione, entusiasmo e voglia di contribuire alla crescita del nostro progetto politico. Da questo lavoro - prosegue Di Rubba - nasce la nuova organizzazione del partito regionale, con l'assegnazione di ruoli e responsabilità e con il coinvolgimento delle diverse province sarde. Ho voluto costruire una squadra ampia, rappresentativa e radicata sul territorio, nella convinzione che ciascuno possa e debba dare il proprio contributo. Sono particolarmente soddisfatto dei colloqui e degli incontri avuti in queste settimane. Ho trovato persone motivate, disponibili a mettersi in gioco e soprattutto unite dalla volontà di lavorare per rafforzare la presenza della Lega in Sardegna”.

“Ora – spiega Di Rubba – inizia una nuova fase: trasformare questa disponibilità e questo entusiasmo in lavoro concreto, intensificando la presenza sui territori, il dialogo con cittadini, categorie economiche, associazioni e amministratori locali e costruendo proposte capaci di rispondere alle esigenze della Sardegna. Abbiamo davanti un percorso importante e vogliamo affrontarlo come una squadra, mettendo al centro il territorio e lavorando con serietà e determinazione al servizio del partito e del nostro leader Matteo Salvini”.