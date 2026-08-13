Il parcheggio per auto nella pineta di "Su Petrosu - Su Barone", sulla costa di Orosei, è stato messo sotto sequestro preventivo nella giornata di oggi con un blitz di Corpo forestale, Polizia e Carabinieri di Siniscola, su disposizione della Procura di Nuoro.

Come riportato in una nota della Forestale, il provvedimento è stato deciso dal pm dopo che i controlli delle forze dell'ordine avevano verificato la presenza di oltre 700 veicoli posteggiati, a fronte di 180 stalli autorizzati dal Piano di utilizzo dei litorali (Pul) in un'area sottoposta a rigidi vincoli di tutela ambientale.

Secondo i riscontri delle forze dell'ordine la cooperativa che gestisce il parcheggio ha omesso il controllo degli ingressi, consentendo, di fatto, il parcheggio indiscriminato di centinaia di veicoli in più del numero concesso.

In questo modo, oltre a violare le autorizzazioni, i gestori hanno lasciato che si creasse una compromissione del sito ambientale vincolato, e un grave rischio di incendi boschivi.

Incendi che avrebbero messo in pericolo l'incolumità delle persone che frequentano la pineta e la spiaggia, per la difficoltà di evacuare un'area boschiva, con centinaia di auto parcheggiate in maniera disordinata e almeno un miglilaio di persone.

I responsabili delle violazioni sono stati iscritti nel registro degli indagati per reati ambientali e violazioni amministrative.