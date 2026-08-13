Un piano straordinario di presidio del territorio per tutelare i cittadini, i turisti e le attività commerciali nel pieno del ponte estivo. Nel quadro dei servizi intensificati stabiliti dalla Compagnia Carabinieri di Cagliari per il periodo di Ferragosto, i militari dell'Arma hanno arrestato due giovani pregiudicati, un 23enne e un 20enne, responsabili di due distinti furti commessi all'interno di importanti centri commerciali.

Il primo blitz si è svolto nel centro cittadino, nei locali della Rinascente di Cagliari. L'allarme è stato lanciato dal personale addetto alla vendita, insospettito dai movimenti di un 23enne disoccupato e senza fissa dimora che si aggirava con fare circospetto tra gli stand del reparto abbigliamento. L'intervento immediato dei Carabinieri ha sorpreso il giovane che, nonostante un vano tentativo di fuga alla loro vista, è stato subito immobilizzato. La perquisizione ha consentito di recuperare capi ed accessori vari dal valore superiore ai 400 euro, riconsegnati al punto vendita, mentre l'uomo è stato condotto in camera di sicurezza.

Negli stessi momenti, ad Assemini, i Carabinieri sono intervenuti al Tecnomat. In questo caso un 20enne residente nell'hinterland cagliaritano, anch'egli disoccupato e noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso e bloccato dai militari proprio mentre provava a scappare dopo aver sottratto attrezzature da lavoro e utensili professionali per un ammontare di oltre 1.600 euro. Il ragazzo è stato identificato e posto agli arresti domiciliari.

Entrambi gli arrestati compariranno nelle prossime ore davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari per la convalida delle misure con il rito direttissimo.