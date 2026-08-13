Un maxi incendio di vaste proporzioni sta devastando il territorio e mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi nel Nord Sardegna. Intorno alle ore 10 di stamane, un rogo si è sviluppato in località Tisiennari, all'interno del comune di Bortigiadas, arrivando rapidamente a divorare diversi ettari di sterpaglie e macchia mediterranea.

Alimentate e spinte dalle forti raffiche di vento, le fiamme hanno mostrato una violenza tale da riuscire a superare perfino barriere naturali ed infrastrutturali imponenti: il fronte del fuoco ha infatti saltato il corso del fiume Coghinas e le adiacenti Strade Statali 127 e 672, le due fondamentali arterie di collegamento tra Sassari e Tempio Pausania. Per arginare l'avanzata dell'incendio, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha disposto un enorme dispiegamento di forze, inviando sul posto le squadre operative giunte dalle sedi di Valledoria, Tempio, Sassari, Olbia e Alghero, con il supporto dell'Unità di Crisi Locale (UCL) e del Funzionario di Guardia per il coordinamento tattico.

A terra stanno operando in stretta sinergia anche gli uomini del Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile ed è stata inviata una imponente flotta aerea composta da un Canadair, dal Super Puma e da un ulteriore elicottero regionale. Allo stato attuale non si registrano persone ferite o strutture colpite.