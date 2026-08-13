Droga nel borsello trovata dopo l'incidente stradale e il ricovero in ospedale. Poi, dalla perquisizione in casa della Polizia, sono saltati fuori 23 panetti di hashish, pari a 2,3 chili. Per un 48enne è scattato così l'arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La segnalazione era partita dal personale medico del Brotzu: nel cercare di risalire alle generalità del soggetto era stato trovato nel borsello del ferito un involucro termosaldato contenente presumibilmente sostanza stupefacente, oltre che una somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Poi l'intervento degli agenti: tutto confermato. A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare: insieme alla droga trovato anche materiale destinato al confezionamento.