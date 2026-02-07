Una folla silenziosa quella presente nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, al funerale di Federica Torzullo, la donna 41enne di Anguillara Sabazia, uccisa a coltellate lo scorso 9 gennaio e per il cui omicidio è accusato il marito Carlomagno, ora in carcere.

Tanti i mazzi di fiori nella chiesa Regina Pacis del paese vicino a Roma, dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino dopo la terribile tragedia che ha colpito la comunità di Anguillara, in cui Federica aveva tanti amici e persone che le volevano bene, tra cui i colleghi di lavoro.

Le esequie si sono svolte a distanza di pochi giorni da quelle dei suoceri Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, morti suicidi dopo il ritrovamento del corpo di Federica.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, al funerale era presente anche il figlioletto di 10 anni di Federica, ora affidato ai nonni materni.